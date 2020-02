Red 21:42 Oggi pomeriggio, si è rischiata la tragedia appena oltre la Zona industriale di Cagliari, lungo la Strada statale 195. Infatti, il forte maestrale ha fatto cadere sull´asfalto la torre d´illuminazione piantata al centro di una rotatoria Palo della luce cade su un´auto



CAGLIARI – Oggi pomeriggio (martedì), si è rischiata la tragedia appena oltre la Zona industriale di Cagliari, lungo la Strada statale 195. Infatti, il forte maestrale ha fatto cadere sull'asfalto la torre d'illuminazione piantata al centro di una rotatoria.



Solo per un miracolo non si piangono vittime, visto il traffico della zona. Il palo, lungo oltre 15metri, è caduto sul cofano di un Suv. Per il conducente, fortunatamente, solo tanta paura.



Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno rimosso il palo, bonificando la zona. La Polizia stradale ha invece provveduto a bloccare momentaneamente il traffico, per poi decongestionare il flusso veicolare. CAGLIARI – Oggi pomeriggio (martedì), si è rischiata la tragedia appena oltre la Zona industriale di Cagliari, lungo la Strada statale 195. Infatti, il forte maestrale ha fatto cadere sull'asfalto la torre d'illuminazione piantata al centro di una rotatoria.Solo per un miracolo non si piangono vittime, visto il traffico della zona. Il palo, lungo oltre 15metri, è caduto sul cofano di un Suv. Per il conducente, fortunatamente, solo tanta paura.Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno rimosso il palo, bonificando la zona. La Polizia stradale ha invece provveduto a bloccare momentaneamente il traffico, per poi decongestionare il flusso veicolare.