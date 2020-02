Red 9:08 Nuovo appuntamento con le anteprime di del festival “Dall´altra parte del mare”. Venerdì e sabato, sarà ospite della rassegna organizzata dall’Associazione Itinerandia e dedicata ai libri ed alle buone letture un uomo simbolo della lotta alla mafia: Giovanni Impastato, fratello di Peppino e tra i fondatori di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, impegnata nella sensibilizzazione e nel contrasto alla criminalità organizzata Giovanni Impastato ad Alghero e Putifigari



ALGHERO - Nuovo appuntamento con le anteprime di del festival “Dall'altra parte del mare”. Venerdì 7 e sabato 8 febbraio sarà ospite della rassegna organizzata dall’Associazione Itinerandia e dedicata ai libri ed alle buone letture un uomo simbolo della lotta alla mafia: Giovanni Impastato, fratello di Peppino e tra i fondatori di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, impegnata nella sensibilizzazione e nel contrasto alla criminalità organizzata.



Nel mini tour incontrerà il pubblico dei lettori per presentare il suo libro "Oltre i cento passi" (Edizioni Piemme), con le illustrazioni di Vauro, in cui l’autore fa il punto della situazione delle mafie e dell’antimafia in Italia. Venerdì 7, alle 19, Impastato sarà all'Auditorium comunale di Putifigari e converserà del suo libro con Martina Vacca. L’appuntamento è allestito in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Putifigari, la Comes ed il Sistema bibliotecario Coros Figulinas.



Doppio appuntamento per sabato. La mattinata sarà dedicata agli alunni delle scuole medie dell'Istituto comprensivo n.1 di Alghero, in Via XX settembre, ed a quelli del Liceo Classico “Giuseppe Manno”, che incontreranno l'autore al Teatro Civico di Alghero. Alle 19, nella sala conferenze de Lo Quarter, Giovanni Impastato incontrerà i lettori e dialogherà del libro con Raffaele Sari.



Nella foto: Giovanni Impastato ALGHERO - Nuovo appuntamento con le anteprime di del festival “Dall'altra parte del mare”. Venerdì 7 e sabato 8 febbraio sarà ospite della rassegna organizzata dall’Associazione Itinerandia e dedicata ai libri ed alle buone letture un uomo simbolo della lotta alla mafia: Giovanni Impastato, fratello di Peppino e tra i fondatori di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, impegnata nella sensibilizzazione e nel contrasto alla criminalità organizzata.Nel mini tour incontrerà il pubblico dei lettori per presentare il suo libro "Oltre i cento passi" (Edizioni Piemme), con le illustrazioni di Vauro, in cui l’autore fa il punto della situazione delle mafie e dell’antimafia in Italia. Venerdì 7, alle 19, Impastato sarà all'Auditorium comunale di Putifigari e converserà del suo libro con Martina Vacca. L’appuntamento è allestito in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Putifigari, la Comes ed il Sistema bibliotecario Coros Figulinas.Doppio appuntamento per sabato. La mattinata sarà dedicata agli alunni delle scuole medie dell'Istituto comprensivo n.1 di Alghero, in Via XX settembre, ed a quelli del Liceo Classico “Giuseppe Manno”, che incontreranno l'autore al Teatro Civico di Alghero. Alle 19, nella sala conferenze de Lo Quarter, Giovanni Impastato incontrerà i lettori e dialogherà del libro con Raffaele Sari.Nella foto: Giovanni Impastato