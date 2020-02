Red 10:26 Quest´anno, l´Istituto d´istruzione superiore “Piazza Sulis” Ipsar ed Ipia di Alghero ha ampliato la propria offerta formativa organizzando un viaggio-studio a Cambridge e proponendo un’esperienza di studio-lavoro a Malta Studenti algheresi a Cambridge



ALGHERO – Quest'anno, l'Istituto d'istruzione superiore “Piazza Sulis” Ipsar ed Ipia di Alghero ha ampliato la propria offerta formativa organizzando un viaggio-studio a Cambridge e proponendo un’esperienza di studio-lavoro a Malta (per il Pcto, ex Alternanza scuola-lavoro). Un gruppo di venti studenti è da poco rientrato dall’Inghilterra, accompagnato dai docenti Della Chiesa e Saiu.



Dal 18 al 25 gennaio, i ragazzi hanno effettuato un corso di lingua a Cambridge, soggiornato da famiglie inglesi e visitato Londra e Cambridge. Gli studenti che hanno aderito al progetto sono rimasti entusiasti sia dell’organizzazione, sia delle attività didattiche svolte; la città stessa, con la sua architettura tipica, gli edifici universitari, le chiese cristiane e protestanti e, naturalmente, il fiume Cam, ha permesso ai ragazzi di conoscere il cuore pulsante della cultura inglese passata e presente.



«Ci siamo confrontati con studenti di altre Nazioni, e questo l'abbiamo trovato molto interessante», dichiarano Gabriele e Daniele; «Alloggiare presso famiglie inglesi ci ha permesso di vedere il loro stile di vita e comunicare esclusivamente in lingua straniera», sottolineano Alex, Deborah e Quirico. «Abbiamo avuto anche la possibilità di creare un ottimo rapporto tra noi e con i nostri docenti accompagnatori. Spero che questo progetto venga riproposto, perché ci ha consentito di apprendere attraverso l'esperienza diretta», auspica Arianna. «Mi ha aperto molto gli occhi sui diversi stili di vita e le diverse etnie. E' un'esperienza che ci porteremo dietro nel nostro bagaglio di vita», conclude Giovanna.