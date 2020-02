Red 19:28 I Carabinieri della Stazione di Tortolì hanno identificato e denunciato un 36enne romeno, già noto alle Forze dell´ordine che, nel luglio 2019 ha perpetrato un furto in un negozio di ottica del paese Ruba occhiali di marca: romeno denunciato



TORTOLÌ - I Carabinieri della Stazione di Tortolì hanno identificato e denunciato un 36enne romeno, già noto alle Forze dell'ordine che, nel luglio 2019 ha perpetrato un furto in un negozio di ottica del paese. Simulando di dover fare degli acquisti, ha provocato confusione e, in un momento di distrazione del proprietario, è riuscito ad impossessarsi di due paia di occhiali da sole del valore di 300euro, allontanandosi con tutta calma, senza destare sospetti.



Alla chiusura dell’esercizio, il commerciante, nell’effettuare un piccolo inventario, si è accorto che mancava della merce. Denunciata la cosa ai militari della locale Stazione, è stato effettuato un sopralluogo nel negozio per ottenere più indizi possibili per risalire all’identità del ladro.



Importante la visione dei filmati di telecamere della sorveglianza. I Carabinieri, una volta ricostruita la dinamica, hanno individuato, riconosciuto e ritenuto responsabile del furto il 36enne, denunciandolo all'Autorità giudiziaria per il reato di furto.