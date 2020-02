Red 20:14 Ecco le tre idee di impresa che parteciperanno agli Innovation labs. Domani sera, all’ExMa, i giovani startupper sardi illustreranno i progetti innovativi per i mercati esteri selezionati dalla Camera di cooperazione italo araba Innovation labs a Cagliari



CAGLIARI - La Camera di cooperazione italo araba ha selezionato le tre migliori idee di impresa di carattere innovativo, rivolto ai giovani di età compresa tra i diciotto ed i trent'anni, che hanno partecipato al concorso indetto con il progetto “Innovation labs: idee di impresa per l’internazionalizzazione della Sardegna verso i mercati esteri”, che ha ricevuto il contributo della Fondazione di Sardegna. L’obiettivo è stimolare la creazione di startup innovative nel tessuto economico sardo attraverso il supporto nelle attività di progettazione, produzione, commercializzazione ed internazionalizzazione delle loro idee imprenditoriali. Le tre migliori proposte, che parteciperanno agli Innovation labs, e che saranno presentate domani, giovedì 6 febbraio, alle 17, nel corso dell’evento che si svolgerà nella sala conferenze dell’ExMa a Cagliari, alla presenza della Regione autonoma della Sardegna, Aspal e Fondazione di Sardegna, sono “Relicta”, di Andrea Farina; “1+1=3–Creative Bridges”, di Alessandro Pettazzi; “Issas”, di Monica Davoli.



Relicta è un’azienda costituenda, che ha sviluppato una bioplastica avendo come obiettivo la salvaguardia del pianeta. L’obiettivo è produrre su scala industriale un packaging innovativo che unisce flessibilità, trasparenza e rispetto dell’ambiente. La bioplastica Relicta deriva dagli scarti di lavorazione del pesce, smaltibile autonomamente dal consumatore nello stesso luogo dove cessa la sua funzione di contenimento; Creative Bridges rappresenta la fusione di due diverse idee imprenditoriali complementari. Entrambe si basano su due concetti base: la clusterizzazione delle imprese (siano esse produttive o culturali) in ottica di internazionalizzazione e la cultura come strategia innovativa per l’ingresso nei nuovi mercati. L’idea si rivolge all’internazionalizzazione della proposta culturale e imprenditoriale delle eccellenze isolane ponendo l’accento sul legame fra cultura, produzioni enogastronomiche e artigianali dei cluster territoriali isolani; Issas è un’impresa che opera nel campo del fashion e design e prevede la nascita di un nuovo brand di lusso. Si propone sul mercato con la duplice offerta di prodotto e servizio. Attraverso il servizio il cliente riceverà una consulenza servendosi di un team di esperti quali stylist e personal shopper, che lo seguiranno in ogni fase di acquisto. Con la voce prodotti, invece, si intende la progettazione, creazione e distribuzione di abbigliamento, gioielli ed arredo per interni.



I laboratori dell'innovazione saranno composti in più moduli ed avranno, per le tematiche che saranno chiamate ad affrontare, dei coach di comprovata professionalità chiamati a supportare i giovani nella realizzazione della loro idea di impresa. Al termine, si potrà aprire una fase di tirocinio o stage in un'azienda leader nel settore scelto dagli aspiranti imprenditori. Il progetto è realizzato in collaborazione con la società Primaidea e con la Fondazione Giacomo Brodolini.