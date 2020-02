Malore mentre fa la spesa: muore algherese

3/2/2020 «La amavo, non l'avrei mai uccisa» Massimiliano Farci, accusato dell´omicidio di Speranza Ponti, ritrovata cadavere nelle campagne di Alghero, davanti al Gup si difende così. «Non l´avrei mai potuta uccidere». Rimane in carcere. Attesa per gli esami autoptici sul corpo