Tutela Mibact alla ferrovia Palau Marina

PALAU – La Direzione Archeologia, belle arti e paesaggio del Mibact scrive alla Soprintendenza delle Province di Sassari e Nuoro per chiedere di vigilare per la piena tutela del tratto di ferrovia Palau-Palau Marina, che la Regione autonoma della Sardegna ed il Comune di Palau vogliono smantellare. E’ un grande risultato per Amodo e Fiftm, che da anni insieme alle proprie associate locali sarde, si sono impegnati con denunce, ricorsi e segnalazioni per evitare che questo tratto finale delle ferrovia turistica Sassari-Palau Marina venisse smantellato per realizzare un parcheggio, facendo cosi mancare l’integrazione tra il treno storico ed il traghetto per La Maddalena.



Era stato anche uno degli obiettivi della “Maratona ferroviaria 2019” di Amodo, che aveva incontrato associazioni, Amministratori ed aziende, svolta a giugno 2019. Già in passato, il Mibact aveva segnalo la bellezza ed il valore storico di questa tratta ferroviaria, inserita tra le diciotto ferrovie turistiche dalla Legge 128/2017 ma, a livello locale, questo non era bastato per fermare le procedure per lo smantellamento messe in atto dal Comune di Palau e la Regione Sardegna.



Con questa nota, venerdì, il Mibact ha imposto alla Soprintendenza locale di vigilare per evitare lo smantellamento e chiede (in caso di inadempienza degli Enti locali) di fermare immediatamente i lavori ai sensi della normativa vigente di tutela Dlgs 42/2004. «È davvero un ottimo risultato che finalmente premia anni di impegno – hanno dichiarato la portavoce di Amodo Anna Donati ed il presidente di Fiftm Alberto Sgarbi – per la piena attuazione della legge ferrovie turistiche. Adesso vigileremo, perchè sia rispettato l’ordine del Mibact e siano annullati gli atti con cui si voleva smantellare questo tratto ferroviario e mettere la parola fine alla cancellazione del binario a Palau Marina».