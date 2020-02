Red 18:38 Fiamme nella notte: incendiata un´auto Attorno alle 2 di questa notte, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Alghero sono intervenuti per spegnere il rogo che ha interessato una Toyota Yaris parcheggiata in Via Enrico Costa



ALGHERO – Attimi di paura, nella notte tra mercoledì e giovedì, in Via Enrico Costa, ad Alghero. Attorno alle 2, ignoti hanno dato fuoco ad una Toyota Yaris parcheggiata. Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli, che hanno provveduto a spegnere le fiamme ed a bonificare la zona.