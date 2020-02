Red 21:08 Frontale a Sassari: tre feriti gravi Nel pomeriggio di oggi, una Peugeot ed una Citroen Saxo sono entrate in collisione in Via Papa Giovanni XXIII, la strada che collega il quartiere di Latte Dolce a Viale Porto Torres. Cinque i feriti: di questi, tre sono stati trasportati d´urgenza dal personale medico del 118



SASSARI – Nel pomeriggio di oggi (giovedì), una Peugeot ed una Citroen Saxo sono entrate in collisione in Via Papa Giovanni XXIII, la strada che collega il quartiere sassarese di Latte Dolce a Viale Porto Torres. Stando ai primi rilievi, effettuati dalla Polizia locale, il frontale sarebbe avvenuto a causa dell'invasione della corsia opposta da parte della Peugeot.



Pronto l'intervento del personale medico del 118, che hanno portato d'urgenza in ospedale la conducente della Citroen, sua figlia ed il conducente della Peugeot. Meno gravi, invece, la compagna ed il figlio del conducente.