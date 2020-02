Antonio Burruni 17:18 Basket: la Mercede vince ancora La compagine algherese batte 89-44 il Basket 90 Sassari nel match valido per la quinta giornata della Fase ad orologio del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile. Sfida in equilibrio solo nel primo quarto, poi le padrone di casa hanno dilagato







Nel primo quarto, 6punti consecutivi delle ospiti portano il risultato dal 6-4 al 6-10. Poi, un parziale algherese di 11-2 pare sbloccare il match. Niente di fatto: le sassaresi rosicchiano il divario fino al 19-18 al 10'. Il secondo periodo è un'altra partita: la Mercede costruisce un vantaggio in doppia cifra già a metà quarto (33-23 a -4'27”), fino al 51-23, che manda le due squadre negli spogliatoi con le locali sul +28 (39-5 il risultato nei secondi 10').



Al rientro dall'intervallo lungo, le padrone di casa controllano ed allungano in progressione. Al 30' è +35 (70-35). Nell'ultimo quarto, la Mercede allunga di altre dieci lunghezze le distanze dalle avversarie, fino all'89-44 firmato da Marta Solinas, all'esordio stagionale.



Top scorer del match Asia Kaleva, autrice di 35punti, ben coadiuvata da Giulia Canu e Carla Spiga, autrice di 10punti per parte. Tra le ospiti, ci sono i 10punti di Cadoni.



MERCEDE ALGHERO-BASKET 90 SASSARI 89-44:

MERCEDE ALGHERO: Kaleva 35, Spiga 10, Lubrano 3, Corbia 2, Zidda 8, Masnata 2, Canu 10, Solinas 4, Usai 6, Migoni, Milia 5, Obinu 4. Coach Manuela Monticelli.

BASKET 90 SASSARI: Pinna 5, Mulas 3, Delogu 6, Usai, Cadoni 10, Sanna 5, Garau 4, Dasara 8, Derudas , Villani, Scanu, Fara 3. Coach Andrea Bellino.

