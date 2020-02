video Cor 10:00 Salvatore Maltana, una vita per il jazz



«Per i miei genitori che io suonassi la chitarra da bambino era una cosa normale, come uscire in strada a giocare». Maltana oggi è direttore artistico del prestigioso Nuoro Jazz ma la sua è una vita per la musica. Sul Quotidiano di Alghero il contrabbassista ripercorre le tappe della sua carriera fino all´ultima fatica: My Folks, l´omaggio alla città di Alghero.