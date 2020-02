Red 9:04 Tennis club Alghero nella Top 100 mondiale Il davisman slovacco Andrej Martin, neotesserato per il Tc Alghero in vista del prossimo campionato di serie B a squadre, centra il suo best ranking: 93esimo. Risultato storico per il circolo di Maria Pia, visto che mai un suo tesserato si era spinto così in alto nella classifica mondiale







Nel torneo argentino (610mila dollari di montepremi), Martin ha messo in fila l'argentino Federico Coria, sconfitto 7-6(5) 6-4 all'esordio, il qualificato spagnolo Carlos Taberner 6-3 7-6(7) negli ottavi di finale, il francese Corentin Moutet 6-3 6-2 nei quarti, prima di cedere il passo in tre set, 2-6 6-2 6-2 al cileno Cristian Garin. Quest'ultimo, testa di serie numero 3, ha poi finito per vincere il torneo superando l'argentino Diego Schwartman 2-6 6-4 6-0.



Risultato storico per il Tc Alghero, visto che mai un suo tesserato si era spinto così in alto nella classifica mondiale. E grande soddisfazione per la dirigenza del circolo di Maria Pia e del maestro Giancarlo Di Meo, fondamentale nel raggiungere l'accordo con il giocatore ad inizio anno



