Villa Maria Pia senza gestore, stagione a rischio Contratto scaduto dall'estate 2019. La splendida villa ubicata davanti alle sponde del Calich ad Alghero al centro di un ingarbugliato contraddittorio in Comune. L'ex gestore ne chiede il rinnovo ma l'assessore parla di bando pubblico. Troppi ritardi, tempi strettissimi, stagione turistica a rischio.



querelle tra gestore e proprietà, che in passato ne ha condizionato l'apertura ed il conseguente successo dell'iniziativa. Dal 2007 infatti, anno in cui l'allora cooperativa firma il contratto di gestione dell'immobile dopo aver contribuito a curarne i lavori di restauro, si è andati incontro ad alterni problemi che ne avrebbero limitato l'attività. Così non c'è traccia dell'orto botanico, ma neanche degli spazi che, inspiegabilmente, il comune non avrebbe mai utilizzato per fini istituzionali.



Ad accendere i riflettori sulla splendida villa ubicata davanti alle sponde del Calich, ci ha pensato l'assessore al Demanio del Comune di Alghero. Rispondendo ad alcune brevi segnalazioni in Consiglio comunale, Giovanna Caria ha ripercorso le fasi della delicata trattativa in corso in Amministrazione. Dopo l'insediamento della Giunta Conoci (era il mese di luglio del 2019) gli ex gestori «hanno rifiutato la consegna delle chiavi» intimatagli dall'allora funzionario comunale (tale Anedda ndr), così sarebbero stati «nominati custodi» ha precisato Giovanna Caria in Aula in occasione di una delle ultime sedute consiliari.



La gestione della Orn-est, infatti, risulta scaduta addirittura dall'estate 2019, ma da allora l'Amministrazione Conoci non avrebbe ritenuto opportuno procedere in alcuna direzione: così a distanza di circa 8 mesi dalla scadenza contrattuale, un bene dalle enormi potenzialità e dall'indiscusso valore rimane inutilizzato, al centro di un ingarbugliato tira e molla amministrativo. Nonostante l'assessora Caria abbia sottolineato in aula che «secondo la normativa vigente la struttura debba andare a bando», gli uffici starebbero valutando alcune richieste nel frattempo protocollate a Sant'Anna.



