Calcio: Giovanni Scanu nella serie A moldava Il tecnico nuorese, viceallenatore dell´Alghero ai tempi della gestione Ninni Corda, ha firmato con lo Zimbru Chisinau. A chiamarlo, un altro ex giallorosso, il sassarese Luciano Giua





A convincere il patron Nicolae Ciornii, un altro ex giallorosso, il sassarese Luciano Giua, attuale presidente del sodalizio moldavo. Sodalizio importante perchè, fondato nel 1947, è l'unico ad aver disputato tutti i campionati della massima serie, vincendone otto. In bacheca, anche cinque coppe nazionali ed una SuperCoppa.



Scanu, classe 1975, dopo essere stato viceallenatore di Tempio (2006/07), Como (2007/08), Alghero (2008/10) e Tavolara (2010/11), ha allenato la Nuorese nella prima parte del campionato 2011, per poi iniziare ad allenare oltre frontiera. Per lui, esperienze in Lituana (al Tauras, nel 2012), in Nigeria (al Kaduna united, nel 2012/14), ancora al Tauras (2015), in Brasile (al Coritiba, nel 2015/16), in Ungheria (sulla panchina del Tatabanya, 2016/17), in Bangladesh (al Brothers union, un mese, nel 2017) e di nuovo in Lituania, al Nevezis, nel 2018. Ed ora, la nuova avventura in Moldavia.



