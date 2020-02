Cor 16:52 Alitalia: 20% sconto ai passeggeri Air Italy Presentando un biglietto aereo della compagnia Air Italy i viaggiatori potranno acquistare un biglietto Alitalia con tariffa agevolata su voli nazionali per raggiungere Milano da Roma, Catania, Palermo, Lamezia Terme, Napoli e Cagliari







Presentando un biglietto aereo della compagnia Air Italy i viaggiatori potranno acquistare un biglietto Alitalia con tariffa agevolata su voli nazionali per raggiungere Milano da Roma, Catania, Palermo, Lamezia Terme, Napoli e Cagliari (con esclusione delle tariffe di continuità territoriale) e viceversa, e per voli internazionali sia in classe Economy sia in Business class per raggiungere Cairo e Malè, da Roma, Milano, Catania, Palermo, Lamezia Terme, Napoli e Cagliari.



Le tariffe possono essere acquistate entro il 29 febbraio ed utilizzate entro il 15 marzo. I passeggeri potranno rivolgersi al call center Alitalia (800 65.00.55 per chi chiama dall’Italia e +39 06 65649 per chi chiama dall’estero) oppure alle biglietterie aeroportuali della Compagnia. Commenti OLBIA - In considerazione della interruzione delle attività della compagnia Air Italy e per venire incontro alle esigenze di mobilità dei viaggiatori coinvolti, Alitalia ha attivato tariffe agevolate dedicate esclusivamente ai passeggeri in possesso di biglietti Air Italy con uno sconto del 20% sulla tariffa applicabile.Presentando un biglietto aereo della compagnia Air Italy i viaggiatori potranno acquistare un biglietto Alitalia con tariffa agevolata su voli nazionali per raggiungere Milano da Roma, Catania, Palermo, Lamezia Terme, Napoli e Cagliari (con esclusione delle tariffe di continuità territoriale) e viceversa, e per voli internazionali sia in classe Economy sia in Business class per raggiungere Cairo e Malè, da Roma, Milano, Catania, Palermo, Lamezia Terme, Napoli e Cagliari.Le tariffe possono essere acquistate entro il 29 febbraio ed utilizzate entro il 15 marzo. I passeggeri potranno rivolgersi al call center Alitalia (800 65.00.55 per chi chiama dall’Italia e +39 06 65649 per chi chiama dall’estero) oppure alle biglietterie aeroportuali della Compagnia.