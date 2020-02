Cor 14 febbraio 2020 Qatar Airways, incontro in Regione Il presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Christian Solinas, dopo aver intrattenuto in questi giorni un costante contatto telefonico con i vertici di Qatar Airways, annuncia che incontrerà Akbar Al Baker, CEO del gruppo







Solinas, che ha recentemente incontrato le massime autorità delle Istituzioni Qatariote, nel confermare fiducia sugli investimenti di QFE e di QIA nel quadro di una più ampia intesa tra l'Italia ed il Qatar, confermata di recente dalla visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Doha, ribadisce che «esiste solo una via d’uscita: assicurare alla Sardegna una compagnia aerea e garantire ai sardi una completa mobilità e i vantaggi economici derivanti dall’essere parte integrante ed accessibile di un mercato aperto». Commenti CAGLIARI - E' coas nei cieli della Sardegna: continuità territoriale in stand-by e liquidazione per la compagnia aerea con base a Olbia e Milano. Il presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Christian Solinas, dopo aver intrattenuto in questi giorni un costante contatto telefonico con i vertici di Qatar Airways, annuncia che incontrerà Akbar Al Baker, CEO del gruppo.«Nell’interesse di tutti i Sardi e con la massima attenzione alla tutela dei lavoratori di Air Italy, al valore industriale di un'esperienza e un know-how consolidato in campo aeronautico, proseguiremo il dialogo già avviato a livello istituzionale finalizzato a cogliere ogni opportunità possibile per consentire alla Sardegna di continuare a essere a pieno titolo parte connessa e raggiungibile del Paese e dell'Europa», sottolinea il presidente.Solinas, che ha recentemente incontrato le massime autorità delle Istituzioni Qatariote, nel confermare fiducia sugli investimenti di QFE e di QIA nel quadro di una più ampia intesa tra l'Italia ed il Qatar, confermata di recente dalla visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Doha, ribadisce che «esiste solo una via d’uscita: assicurare alla Sardegna una compagnia aerea e garantire ai sardi una completa mobilità e i vantaggi economici derivanti dall’essere parte integrante ed accessibile di un mercato aperto».