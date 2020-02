Cor 17:02 Wrc, GoldPass per il Rally d´Italia Via alla prevendita dei pass speciali per il Rally Italia Sardegna 2020 che quest´anno sdoppia le location e prevede la nuovissima Super Speciale cittadina di Olbia







Oltre allo sdoppiamento della location tra Olbia ed Alghero e alla nuovissima Super Speciale cittadina di Olbia, tra i cambiamenti c’è anche un restyling dei prodotti Goldpass, che dopo il sold out record dello scorso anno si presenteranno in forma semplificata. Si chiama Gold RIS Experience, il programma dedicato ai clienti RIS2020. Tre diverse offerte, studiate in base alle preferenze mostrate dagli utenti nelle passate edizioni. Commenti OLBIA - Parte la vendita dei GoldPass per il Rally Italia Sardegna 2020, l’appuntamento italiano del World Rally Championship che rappresenta, insieme al GP di F1 di Monza, l’evento motoristico a quattro ruote targato ACI punta di diamante del motorsport internazionale in Italia.Sono quindi disponibili da ora i biglietti e i pass per l’accesso alle aree riservate della gara che si svolgerà dal 4 al 7 giugno prossimi. Saranno diverse le novità proposte per la 17a edizione sarda del Rally d’Italia.Oltre allo sdoppiamento della location tra Olbia ed Alghero e alla nuovissima Super Speciale cittadina di Olbia, tra i cambiamenti c’è anche un restyling dei prodotti Goldpass, che dopo il sold out record dello scorso anno si presenteranno in forma semplificata. Si chiama Gold RIS Experience, il programma dedicato ai clienti RIS2020. Tre diverse offerte, studiate in base alle preferenze mostrate dagli utenti nelle passate edizioni.