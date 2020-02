Red 18:03 Detenzione ai fini di spaccio: nuorese denunciato I poliziotti hanno denunciato all’Autorità giudiziaria un nuorese trovato in possesso di circa 60grammi di marijuana pronta per lo spaccio, due bilancini di precisione e denaro in contante, corrispettivo di precedenti cessioni



