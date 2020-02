video Cor 18:30 Ecco il nuovo Parco

Parola d´ordine: «crescere»



«Un parco aperto alla comunità e per la comunità». Il nuovo consiglio d´Amministrazione del Parco Regionale di Porto Conte si presenta ufficialmente. Per il presidente Raimondo Tilloca ed i consiglieri Adriano Grossi e Pasqualina Bardino l´onore di proseguire nel solco dei buoni risultati inanellati da Casa Gioiosa negli ultimi tempi. Le interviste sul Quotidiano di Alghero Commenti «Un parco aperto alla comunità e per la comunità». Il nuovo consiglio d´Amministrazione del Parco Regionale di Porto Conte si presenta ufficialmente. Per il presidente Raimondo Tilloca ed i consiglieri Adriano Grossi e Pasqualina Bardino l´onore di proseguire nel solco dei buoni risultati inanellati da Casa Gioiosa negli ultimi tempi. Le interviste sul Guarda e condividi il video su Alguer.tv