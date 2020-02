A.B. 21:22 Final Eight: Dinamo eliminata Il Banco di Sardegna Sassari cede 86-91 contro l´Happy Casa New Brindisi e saluta la Coppa Italia al primo ostacolo. Top scorer del match il pugliese Adrian Banks, autore di 37punti







Starting five biancoblu con Spissu, Bilan, Evans, Pierre e Vitali, Brindisi risponde con Brown, Banks, Martin, Thompson e Stone. Evans apre le danze infilando i primi 2punti della partita, Brindisi parte con grande energia e sigla un parziale di 0-8. Spissu sblocca gli isolani, ma Banks trascina gli ospiti fino al +11. Cambiano faccia gli uomini di coach Pozzecco, che firmano un controbreak di 9-0: apre le danze Pierre, 2+1 di Bilan e schiacciata di Evans che, a cronometro fermo, scrive il 18-18. Brindisi risponde con le bombe di Martin e Banks, il Banco accorcia in chiusura di quarto con Pierre e Jerrells. Al 10’ è 22-26. Coleby apre il secondo quarto dalla media, Banks e Stone riportano la Happy Casa sopra di 6. È Jerrells a salire in cattedra infilando 7punti in fila che riportano il Banco a un possesso di distanza. Gaspardo allunga con un 4-0 in solitaria, Vitali risponde con la schiacciata che da la carica ai biancoblu. Bomba di Spissu, Pierre monetizza il fallo di Gaspardo. Alla seconda sirena il tabellone dice 38-39



Al rientro dall'intervallo lungo c'è subito il 2+1 di Thompson, Pierre sigla un break di 5-0, che vale il vantaggio sassarese dopo il primo canestro della partita. Botta e risposta dall’arco tra Stone e Spissu: Banks infila il 20esimo punto personale. Per i pugliesi si accende Sutton con 6punti. Per i sassaresi risponde Pierre con 5, Banks tiene avanti i suoi, ma la Dinamo ristabilisce la parità con una magia: 1/2 di Evans, rimbalzo offensivo di Coleby e canestro di Jerrels per il 59-59. Brindisi rosicchia 5punti con Sutton e Banks, Pierre accorcia ed il terzo quarto si chiude 61-64. In avvio di ultima frazione, la compagine pugliese scrive il nuovo +7. Reazione sarda guidata dalla grinta di Evans che firma 4punti e coach Vitucci chiama il minuto. Spissu chiude la rimonta con la bomba del 68-68. Botta e risposta dall’arco tra Banks (a quota 31punti) e Gentile. Allungo Banco con la seconda bomba di Gentile, con un parziale di 13-3. Zanelli ristabilisce la parità dalla lunga distanza: quando mancano 5’ da giocare è 74-74. Brindisi mette la testa avanti con Martin dall’arco, Evans commette fallo in attacco e ci sono storie tese tra lui e Sutton. Bomba di Jerrells, Brown inchioda la bimane. Ma Bilan infila il canestro del 79-79. Bomba di Spissu, Banks appoggia al vetro e monetizza il quarto fallo di Bilan (82-83). Sutton allunga ancora, ma la tripla di Jerrells dice ancora parità. La tripla di Martin con 20” vale il vantaggio Brindisi, Martin spende poi il fallo ed al Banco restano 18”. Martin manda Pierre in lunetta, che però fa 1/ 2. Spissu spende il fallo su Banks, che non sbaglia a cronometro fermo. Con 16”, il tabellone dice 86-90: Martin mette in cassaforte la vittoria dalla lunetta.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-HAPPY IDEA NEW BRINDISI 86-91:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 15, Bilan 8, Bucarelli, Devecchi, Evans 12, Magro, Pierre 21, Gentile 6 Coleby 2, Vitali 2, Jerrells 20. Coach Gianmarco Pozzecco.

HAPPY IDEA NEW BRINDISI: Brown 2 Banks 37, Martin 14, Sutton 10, Zanelli 3, Guido, Gaspardo 6, Campogrande, Thompson 10, Cattapan, Stone 9, Ikangi. Coach Francesco Vitucci.

