Red 21:27 Maltratta la moglie: un arresto a Tertenia I Carabinieri della locale Stazione, al termine di una rapida attività d’indagine condotta sotto la direzione della Procura della Repubblica del Tribunale di Lanusei, hanno sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari un 53enne, già noto alle Forze dell´ordine



TERTENIA - I Carabinieri della Stazione di Tertenia, al termine di una rapida attività d’indagine condotta sotto la direzione della Procura della Repubblica del Tribunale di Lanusei, hanno sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari un 53enne, già noto alle Forze dell'ordine, per maltrattamenti nei confronti della moglie. Le indagini hanno avuto inizio qualche giorno fa quando la donna, esasperata dagli atteggiamenti e dalle continue minacce, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri della Stazione.



I militari hanno fatto in modo che la donna venisse ospitata da una persona di fiducia e, successivamente, rincuorata dagli operanti, ha raccontato il tutto. Immediatamente è scattata la misura cautelare nei confronti dell'uomo che, ristretto nella propria abitazione, dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia.