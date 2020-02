Cor 10:30 (re)Generation, vince la band To the Zenit Successo ad Alghero per il contest dedicato a rap e trap. «Il progetto crescerà con nuovi appuntamenti». Sinergia con Consulta Giovanile e Istituti Superiori



re)Generation, la prima edizione del contest organizzato ad Alghero e dedicato al rap ed al trap. Al secondo posto "Ari Selva" (giunto da Bologna con un altro partecipante Samir Zouhari) ed al terzo "Nigma" (Alghero).



Questa la classifica della giuria composta da Enzo Favata, Mattia Uldank, Balentia, Cool Caddish, Enrico Uleri e Chiara Doppio, che ha ascoltato, valutato e votato le varie esibizioni. Nell'ex-Mercato di via Sassari nel weekend si sono esibiti i giovani, ma non solo. Sul palco anche i Balentia e Cool Caddish che hanno letteralmente infiammato la platea.



«Un progetto, voluto dal Presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu, coordinato e organizzato da Stefano Idili insieme a Maria Giovanna Fara e Georgia Cimino, che si è sviluppato grazie anche alla preziosa collaborazione della Consulta Giovanile di Alghero e pure degli Istituti Superiori nello specifico del plesso A. Roth di via Diaz».



«Dopo diverso tempo, dunque, ritorna un progetto musicale dedicato ai giovani ad Alghero. Le difficoltà non sono mancate, ma il risultato ha ampiamente ripagato gli sforzi di tutti» sottolineano gli organizzatori. Commenti ALGHERO - "To the Zenit", band di Alghero, trionfa al ()Generation, la prima edizione del contest organizzato ad Alghero e dedicato al rap ed al trap. Al secondo posto "Ari Selva" (giunto da Bologna con un altro partecipante Samir Zouhari) ed al terzo "Nigma" (Alghero).Questa la classifica della giuria composta da Enzo Favata, Mattia Uldank, Balentia, Cool Caddish, Enrico Uleri e Chiara Doppio, che ha ascoltato, valutato e votato le varie esibizioni. Nell'ex-Mercato di via Sassari nel weekend si sono esibiti i giovani, ma non solo. Sul palco anche i Balentia e Cool Caddish che hanno letteralmente infiammato la platea.«Un progetto, voluto dal Presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu, coordinato e organizzato da Stefano Idili insieme a Maria Giovanna Fara e Georgia Cimino, che si è sviluppato grazie anche alla preziosa collaborazione della Consulta Giovanile di Alghero e pure degli Istituti Superiori nello specifico del plesso A. Roth di via Diaz».«Dopo diverso tempo, dunque, ritorna un progetto musicale dedicato ai giovani ad Alghero. Le difficoltà non sono mancate, ma il risultato ha ampiamente ripagato gli sforzi di tutti» sottolineano gli organizzatori.