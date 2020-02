Cor 12:27 Aerei, l´isola in ginocchio, salta il Consiglio Già convocato per il 18 febbraio, il presidente Michele Pais lo ha sconvocato nonostante il sit-in annunciato dai lavoratori Air Italy e dai sindacati di categoria. Monta la polemica e Gianfranco Ganau attacca: atto illegittimo







CAGLIARI - Nervi sempre più tesi a Cagliari ed in Regione sul fronte dei trasporti aerei. Con la continuità bloccata dal 16 aprile (è infatti impossibile acquistare un biglietto o semplicemente fare una prenotazione dopo quella data) e la liquidazione avviata dalla Air Italy, sale la tensione nell'isola.Prime ripercussioni che travolgono i gruppi politici. Così la sconvocazione della seduta del Consiglio regionale prevista per la giornata odierna diventa motivo di forte polemica. «Riteniamo grave che il presidente Pais abbia deciso, contro il parere dei gruppi d'opposizione, di sconvocare il consiglio già convocato per il 18 febbraio», attacca il capogruppo Pd Gianfranco Ganau.«L'atto, di per sé illegittimo, appare ancora più grave di fronte alla concomitante dichiarata mobilitazione dei lavoratori autoconvocati a Cagliari proprio in occasione del Consiglio», continua Ganau. Ma le polemiche arrivano un po da tutti i gruppi di opposizione in Consiglio regionale.