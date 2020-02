Cor 17:23 Man, eventi collaterali in Museo Il Museo MAN di Nuoro presenta due incontri di approfondimento sui temi della mostra di Anna Marongiu, in corso sino a domenica 1 marzo 2020: appuntamenti giovedì e sabato







Il saggio rappresenta un affascinante viaggio visivo, storico e critico che mette in luce, per la prima volta, lo straordinario quanto sconosciuto contributo delle artiste italiane attive nell’ambito dell’illustrazione, dal XVII secolo a oggi. Ingresso libero. Si prosegue sabato 22 febbraio 2020 alle 18.00, con replica alle 19.00 e alle 20.00, con la performance L’aria che cerco ideata e prodotta dall’associazione culturale Spaziodanza su commissione del MAN nell’ambito del progetto fuorimargine, che vedrà l’esecuzione di musiche e danze in stretto dialogo con l’opera e la vita di Anna Marongiu.



La performance accompagnerà il visitatore nella costruzione di una narrazione alternativa, condotta mediante suoni e azioni dislocati nelle sale del primo e del secondo piano del museo. Sperimentando una nuova relazione sensoriale con l'architettura del museo, la dinamica performativa e la molteplicità di suoni trasformeranno l'esperienza museale in un viaggio immersivo nella vita e nelle raffigurazioni dell'illustratrice Anna Marongiu. In questo caso l'ingresso è libero per un numero limitato di 30 persone a spettacolo. Commenti NUORO - Il Museo MAN di Nuoro presenta due incontri di approfondimento sui temi della mostra di Anna Marongiu, in corso sino a domenica 1 marzo 2020. Gli appuntamenti offrono un nuovo livello di lettura dell'esposizione intrecciando l'esperienza dell'artista sarda con la storia di altre illustratrici italiane e con i linguaggi della performance e della danza. Si comincia giovedì 20 febbraio 2020 alle 19.00 con la presentazione del volume Le figure per dirlo. Storia delle illustratrici italiane, (Treccani, 2019) con l'autrice Paola Pallottino, storica dell'arte, illustratrice e paroliera, in conversazione con la storica dell'Arte Giuliana Altea.