Predda Niedda: motrici in fiamme

Messa in sicurezza la zona, i Vigili del fuoco hanno provveduto a domare le fiamme, cercando di evitarne il propagarsi agli altri mezzi posteggiato nelle vicinanze. Presenti sul posto le Forze dell'ordine, che hanno provveduto a garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso. SASSARI – Attorno alle 22.45 di ieri (martedì), la Sala Operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto una richiesta di intervento per un incendio avvenuto in località Predda Niedda. Tre squadre di pronto intervento (la 1A, la 2A e la 3A) sono arrivate subito sul posto.Messa in sicurezza la zona, i Vigili del fuoco hanno provveduto a domare le fiamme, cercando di evitarne il propagarsi agli altri mezzi posteggiato nelle vicinanze. Presenti sul posto le Forze dell'ordine, che hanno provveduto a garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso. Guarda e condividi il video su Alguer.tv