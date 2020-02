Festa di Carnevale nelle scuole di Alghero

15/2/2020 Scuola: seminario per docenti ad Alghero Giovedì 20 febbraio, l´Istituto tecnico A.Roth ospiterà un seminario gratuito per docenti e presidi organizzato da Intercultura e dai volontari locali sull´educazione alla mondialità. Il corso è certificato dalla Fondazione Intercultura, ente accreditato al Miur come agenzia formativa per il personale della scuola, e registrato sul portale Sofia