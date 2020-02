Red 21:03 Sassari: la Mobilità sostenibile entra in Aula I lavori del Consiglio comunale proseguiranno domani pomeriggio, a Palazzo Ducale. Tra i punti all´Ordine del giorno, anche l´interpellanza dei consiglieri Masala, Pinna, Mascia e Fundoni sullo stato dell´arte del progetto “Moss-mobilità sostenibile a Sassari”







A quel punto, i consiglieri Pinna, Masala, Mascia e Fundoni illustreranno la “Proposta di convocazione urgente di Consiglio comunale con ordine del giorno: Cessazione dell'uso del carbone per la produzione di energia elettrica e sostegno all'uso del metano in rete quale infrastrutturazione indispensabile per il futuro sistema energetico della Sardegna”. Infine, gli stessi quattro consiglieri proporranno un'interpellanza sullo stato dell'arte del progetto “Moss-mobilità sostenibile a Sassari”. Commenti SASSARI - I lavori del Consiglio comunale di Sassari proseguiranno domani, giovedì 20 febbraio, alle 16, a Palazzo Ducale. Quattro i punti all'Ordine del giorno.Si inizierà con il Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa. Si discuterà la modifica al comma 2 dell’articolo18 (maggiorazioni e riduzioni). Poi, spazio all'esame ed all'approvazione del Documento unico di programmazione 2020–2022.A quel punto, i consiglieri Pinna, Masala, Mascia e Fundoni illustreranno la “Proposta di convocazione urgente di Consiglio comunale con ordine del giorno: Cessazione dell'uso del carbone per la produzione di energia elettrica e sostegno all'uso del metano in rete quale infrastrutturazione indispensabile per il futuro sistema energetico della Sardegna”. Infine, gli stessi quattro consiglieri proporranno un'interpellanza sullo stato dell'arte del progetto “Moss-mobilità sostenibile a Sassari”.