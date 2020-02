Red 22:58 Sciopero mense nel Cagliaritano In programma domani uno sciopero dei lavoratori delle mense Cocktail service. «La società rispetti il contratto nazionale», chiede Silvia Dessì, della UilTucs Sardegna







«Sollecitiamo da tempo il rispetto del Contratto nazionale di lavoro e il pagamento puntuale delle retribuzioni. Ad oggi – spiega Dessì - i lavoratori attendono il saldo delle retribuzioni di gennaio 2020, il pagamento della 13esima e alcuni il saldo della 14esima mensilità 2018. In data 13 febbraio, in seno alla Prefettura di Cagliari, che ha convocato le parti per l’espletamento delle procedure di raffreddamento sindacale, non è stato possibile trovare alcun accordo a risoluzione positiva delle problematiche dei lavoratori».



«Nostro malgrado – continua la sindacalista – siamo stati costretti come sindacati di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs a proclamare lo sciopero per i forti disagi economici che stanno patendo i lavoratori impiegati». Quanto dichiarato dal rappresentante della società durante l'incontro in Prefettura, circa il fatto che i ritardi sono dovuti ad un problema di liquidità derivante dal mancato di pagamento delle fatture, non soddisfa la rappresentante della UilTucs, «poiché i lavoratori non devono subire i rischi aziendali o questioni proprie del rischio aziendale. Ci auspichiamo un cambio di rotta da parte della Cocktail service, affinchè i lavoratori dipendenti ricevano la retribuzione a loro spettante con puntualità come da contratto nazionale e l'intervento risolutore da parte delle capogruppo delle Ati, Ladisa e Gemeaz Elior».