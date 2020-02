Cor 9:40 Air Italy, è il giorno della protesta a Roma Intanto la regione Sardegna pensa a rilevare la maggioranza e Christian Solinas si dice possibilista nonostante la posizione poco dialogante di di Qatar Airways, socio di minoranza della compagnia







Intanto si fa strada l'ipotesi di ingresso nel capitale della Regione Sardegna col presidente Christian Solinas pronto a rilevare il 51% nel breve termine con una partecipazione della società finanziaria regionale. «Stiamo verificando, sia dal punto di vista giuridico sia industriale, la percorribilità di questa strada». Commenti ALGHERO - Giornata di rabbia e protesta per le sorti dei 1450 lavoratori Air Italy, I dipendenti della compagnia messa in liquidazione nei giorni scorsi in presidio davanti a Palazzo Chigi e sotto la sede del ministero dei Trasporti a Roma.Alla manifestazione partecipano i sindacati di categoria e i politici regionali. Previsto anche un incontro col ministro Paola De Micheli. Intanto è confermato lo sciopero nazionale indetto per il 25 febbraio dal personale del trasporto aereo italiano.Intanto si fa strada l'ipotesi di ingresso nel capitale della Regione Sardegna col presidente Christian Solinas pronto a rilevare il 51% nel breve termine con una partecipazione della società finanziaria regionale. «Stiamo verificando, sia dal punto di vista giuridico sia industriale, la percorribilità di questa strada».