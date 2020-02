video A.B. 16:06 Insularità, sit-in negli aeroporti



Manifestazione simbolica dei Riformatori Sardi questa mattina davanti al terminal dell´aeroporto internazionale della città di Alghero per portare avanti la battaglia sul principio di insularità in Costituzione. Le parole del consigliere e coordinatore regionale Aldo Salaris