video Red 18:57 Bambino investito: grave in Pronto soccorso



Un bambino, mentre correva con gli amici giocando con le bombolette della schiuma, tipiche del Carnevale, è stato investito da un´autovettura in Via XX settembre, ad Alghero. Cosciente, ma ferito gravemente, è stato soccorso dal personale medico del 118