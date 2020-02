Red 13:23 Carnevale: sfilata ad Uri Uri festeggerà il Carnevale con la consueta sfilata, in partenza da Piazza della Libertà domani, alle 15. Quattro i carri organizzati dalle associazioni e dai volontari del paese, con temi a sorpresa, e che guideranno i partecipanti lungo le vie per quasi cinque ore







La sfilata, promossa dall'Amministrazione comunale e dalla Pro loco di Uri, arriverà nel tardo pomeriggio al Ristorante pizzeria Su Nuraghe. Fave, frittelle e tanta allegria verranno offerte dalla Pro loco a tutti i partecipanti.



