Il Piano conservazione Bonifica entra in Aula

Tra i sei punti all'Ordine del giorno, anche la variante al Prg per l'approvazione definitiva del programma di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici della Bonifica di Alghero, con il recepimento delle prescrizioni della Regione autonoma della Sardegna. La seduta si aprirà con l'approvazione del verbale audio della seduta del 14 febbraio, per poi discutere il riconoscimento, l'allestimento, la cura e le modalità di accesso alle colonie feline. Si parlerà delle norme di comportamento e dell'iter per il riconoscimento e l'iscrizione dei “gattari” nel registro, con l'approvazione del regolamento.



Si passerà quindi all'approvazione dello statuto e del regolamento per l'adesione all'Associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo. Infine, spazio alle mozioni. Prima quella che vede Gabriella Esposito prima firmataria, sull'attuazione dei progetti territoriali della Rete Metropolitana del nord Sardegna, e poi quella di Alberto Bamonti sulla realizzazione delle aree di sgambamento per i cani.