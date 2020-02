video Antonio Burruni 10:06 Calcio a 5: l´Audax ospita l´Atletico Olbia Questa sera, il PalaCorbia di Alghero sarà teatro del match che vedrà affrontarsi algheresi e galluresi, valido per il campionato regionale di serie C2. Tante le squadre in lizza per le migliori posizioni in vista dei play-off







Gli algheresi vogliono riscattarsi dopo il 6-2 subito sette giorni fa a Mogoro. Mister Antonio Baldino ha convocato Andrea Cotza, Ciro D'Antonio, Matteo Dettori, Juan Luis Giron Pons, Gianluca Puledda, Emanuele Roma, Andrea Sanna, capitan Ivo Sanna, Andrea Sechi e Fabio Toro. Commenti ALGHERO - Questa sera (sabato), alle 20.30, il PalaCorbia di Alghero sarà teatro del match che vedrà affrontarsi algheresi e galluresi, valido per il campionato regionale di serie C2. Tante le squadre in lizza per le migliori posizioni in vista dei play-off.Gli algheresi vogliono riscattarsi dopo il 6-2 subito sette giorni fa a Mogoro. Mister Antonio Baldino ha convocato Andrea Cotza, Ciro D'Antonio, Matteo Dettori, Juan Luis Giron Pons, Gianluca Puledda, Emanuele Roma, Andrea Sanna, capitan Ivo Sanna, Andrea Sechi e Fabio Toro. Guarda e condividi il video su Alguer.tv