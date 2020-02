A.B. 7:16 Basket in carrozzina: è tempo di derby sardo Il Gsd Key estate Porto Torres si prepara alla sfida contro la Dinamo lab Banco di Sardegna Sassari, in programma oggi pomeriggio, al PalaSerradimigni, e valida per la quart´ultima giornata del campionato di serie A Fipic







Invece, i sassaresi hanno finalmente portato a casa un’altra vittoria, contro i diretti avversari del Sbs Montello, agganciandoli in classifica. Non sarà comunque un match facile per i ragazzi di Peretti.



Come tutti i derby, sarà uno scontro a se, con una Dinamo lab con grandissima voglia di riscatto, e un Key estate che non ha nulla da perdere per quel che riguarda la posizione in classifica, ma non ha alcuna intenzione di interrompere la striscia di risultati positivi. Palla a due oggi (sabato), alle 15.30, al PalaSerradimigni di Sassari.



Classifica: Santo Stefano Avis 18; Gsd Key estate Porto Torres 16; UnipolSai Briantea84 Cantù 14; Deco group Amicacci Giulianova 10; Santa Lucia Roma 8; 3A Millennium 6; Dinamo lab Banco di Sardegna e Sbs Montello 4.



Partite della giornata:

Dinamo lab Banco di Sardegna–Gsd Key estate Porto Torres

Santa Lucia Roma–UnipolSai Briantea84 Cantù

Deco group Amicacci Giulianova–Sbs Montello

