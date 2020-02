Red 10:21 Carnevalino delle Borgate a Guardia grande Domani pomeriggio, in occasione del Martedì grasso, il salone sociale ospiterà l´11esima edizione del Carnevalino delle Borgate, «una grandiosa festa di Carnevale a misura di bambino»



Commenti ALGHERO - Domani, martedì 25 febbraio, dalle 16.15, in occasione del Martedì grasso, il salone sociale di Guardia grande ospiterà l'11esima edizione del Carnevalino delle Borgate, «una grandiosa festa di Carnevale a misura di bambino». Il Carnevalino, ideato dall’associazione La matita giovani onlus, inserito nel programma de “Il Carraixari de l'Alguer”, con il contributo della Fondazione Alghero, prevede un pomeriggio di sorprese, animazione, baby dance, giochi a premi e frittelle per tutti i bambini. La Matita invita i piccoli abitanti dell’agro e di Alghero «a trascorrere il Martedì grasso in compagnia e all’insegna del divertimento».