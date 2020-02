Red 9:22 Assemblea per l´AlguerVella Domani pomeriggio, nel salone “Don Gallo”, in Via Sant’Erasmo, si terrà l’assemblea straordinaria del Comitato di quartiere del centro storico di Alghero. All´ordine del giorno, i lavori di realizzazione della rete di erogazione gas







Possibile l'intervento di altri rappresentanti dell'Amministrazione comunale. «Tutta la cittadinanza e le attività economiche del centro storico sono invitate a partecipare», dichiarano i membri del rinnovato Direttivo. Commenti ALGHERO – Domani, martedì 25 febbraio, alle 17.30, nel salone “Don Gallo”, in Via Sant’Erasmo, si terrà l’assemblea straordinaria di AlguerVella, il Comitato di quartiere del centro storico di Alghero. All'ordine del giorno, i lavori di realizzazione della rete di erogazione gas.Previsto un incontro con il nuovo Consiglio Direttivo alla presenza dell’Amministrazione Comunale. Hanno assicurato la propria presenza l'assessore comunale ai Lavori pubblici, il dirigente competente, il comandante della Polizia locale, il responsabile unico del procedimento ed un delegato dall'assessore comunale all'Ambiente.Possibile l'intervento di altri rappresentanti dell'Amministrazione comunale. «Tutta la cittadinanza e le attività economiche del centro storico sono invitate a partecipare», dichiarano i membri del rinnovato Direttivo.