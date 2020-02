Cor 16:19 Alghero Immobile, scherno in città L´immobilismo che contraddistingue il primo scorcio di consiliatura dell´Amministrazione Conoci ad Alghero diventa motivo di scherno in città. Così alcuni consiglieri di opposizione propongono l´intitolazione di una terza via all´attaccante della Nazionale italiana di calcio, Ciro Immobile







Foto d'archivio Commenti ALGHERO - Non c'è due senza tre. Giorgio Almirante Antonio Michele Urgias e Ciro Immobile. Alle due proposte marchiate Fratelli d'Italia e Udc arriva quella ironica del partito più votato ad Alghero alle ultime elezioni comunali - la civica "Per Alghero".Così l'immobilismo che contraddistingue il primo scorcio di consiliatura dell'Amministrazione Conoci diventa motivo di scherno in città e alcuni consiglieri di opposizione propongono l'intitolazione di una terza via all'attaccante della Nazionale italiana di calcio: «Visto che oramai pare che l’unica attività di chi governa la nostra città sia individuare persone a cui intitolare vie e piazze, si tratti di Almirante o del canonico Urgias, noi vorremo proporre l’intitolazione di una via a Ciro Immobile». «Ci rendiamo conto della richiesta inusuale di dedicare una via a una persona ancora in vita, ma siamo convinti che solo l’attuale centravanti della Nazionale, nonché capocannoniere della serie A, possa rappresentare appieno l’attualità della nostra città e le azioni di chi la amministra».«Capiamo che se si volesse seguire la metafora calcistica forse sarebbe più logico dedicare una via al mitico Pacione, ma quale via, meglio di una via Immobile, potrebbe rappresentare appieno l’immobilismo che oramai ci paralizza? Finiti i tempi in cui bisognava spostare gli anziani dall’ostello, finiti i tempi in cui bisognava rimuovere la Step, finiti i tempi in cui bisognava modificare ile il regolamento del suolo pubblico, oramai l’unica cosa che conta per una città immobile è, infatti, proprio la toponomastica» chiude la nota di scherno che fotografa una città in piena crisi, soprattutto d'idee.Foto d'archivio