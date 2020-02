CoronaVirus, salta Dinamo-Cantù

23/2/2020 Il derby sardo dice Porto Torres Il Gsd Key estate si aggiudica la sfida contro la Dinamo lab Banco di Sardegna Sassari. Nonostante l’assenza di Filipski, i turritani espugnano il PalaSerradimigni per 64-72, nel match valido per il campionato di serie A Fipic di basket in carrozzina