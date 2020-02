Cor 12:50 Nei porti dell´isola mancano i termoscanner A differenza di quanto avviene negli aeroporti di Alghero e Cagliari, controlli ancora in sospeso nei porti della Sardegna. All´origine di tutto l´assenza di strumenti per la misurazione in tempo reale della temperatura umana



Commenti OLBIA - Controlli al palo per il coronavirus. A differenza di quanto avviene negli aeroporti di Alghero e Cagliari, controlli ancora in sospeso nei porti della Sardegna. All'origine di tutto ci sarebbe l'assenza di strumenti per la misurazione in tempo reale della temperatura umana, il cosiddetto termoscanner. La misura dovrebbe essere attivata a breve a Cagliari, Porto Torres, Santa Teresa Gallura (per i collegamenti con la Corsica), Golfo Aranci e Olbia. La Sardegna ha anche ottenuto dal governo un rafforzamento della collaborazione da parte degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, con l’obiettivo di agevolare i percorsi sanitari.