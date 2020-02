A.B. 13:16 Rugby: rinviata Amatori Alghero-Biella In osservanza a quanto comunicato dalla Federazione, domenica non si disputeranno i match dei campionati nazionali. Di conseguenza. la sfida valida per il girone 1 del campionato di serie A, in programma domenica pomeriggio a Maria Pia, è stata rinviata a data da destinarsi



Commenti ALGHERO – Il CoronaVirus placa il rugby. In osservanza a quanto comunicato dalla Federazione italiana rugby, domenica 1 marzo non si disputeranno i match dei campionati nazionali. Di conseguenza. Amatori Alghero-Biella, sfida valida per il girone 1 del campionato di serie A, in programma domenica pomeriggio a Maria Pia, è stata rinviata a data da destinarsi. Questo, per decisione della Fir, che ha fatto seguito alle ordinanze disposte dalle autorità competenti e del Coni in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto per il Coronavirus.