Red 16:23 Aeronautica: assemblea dell'arma ad Alghero Sabato mattina, nella sede dell´ex Seminario, in Via Sassari 179, ospitati dall´Università delle tre età di Alghero, si terrà l´assemblea ordinaria dell´Associazione arma aeronautica-Sezione Salvatore Pulina, per procedere con gli adempimenti di ordinaria gestione e soprattutto per programmare le iniziative e le attività che andranno a caratterizzare la gestione del 2020







Per questo, il tenente colonnello Enzo Giudice, presidente della locale Sezione, con il prezioso contributo del colonnello Giampiero Galleri, sta curando tutti gli adempimenti affinchè la statua della Madonna di Loreto possa essere portata anche ad Alghero. Il colonnello Galleri, con grande disponibilità e determinazione, da tempo sta lavorando sia con i vertici nazionali, sia con quelli regionali, per perfezionare le procedure che consentiranno di realizzare questo importante evento.



Con le numerose iniziative, l'Associazione arma aeronautica di Alghero rende onore e merito a ciò che è stato il passato di tutti i suoi soci. I componenti del Direttivo contribuiscono a rendere presente sul territorio l'Associazione quale esempio di rispetto dei valori che hanno reso grande l'Aeronautica militare. Il Direttivo, con tutti i soci, operano anche nel sociale, sostenendo iniziative aventi lo scopo di contribuire al miglioramento della qualità della vita della collettività ed alla conseguente affermazione del bene comune. Commenti ALGHERO - Sabato 29 febbraio, alle 9.30, nella sede dell'ex Seminario, in Via Sassari 179, ospitati dall'Università delle tre età di Alghero, si terrà l'assemblea ordinaria dell'Associazione arma aeronautica-Sezione Salvatore Pulina, per procedere con gli adempimenti di ordinaria gestione e soprattutto per programmare le iniziative e le attività che andranno a caratterizzare la gestione del 2020. Tra le numerose attività ed iniziative, il Direttivo è da tempo impegnato nell'organizzazione degli eventi per il centenario della proclamazione della Madonna di Loreto quale Patrona dell'Aeronautica militare italiana.Per questo, il tenente colonnello Enzo Giudice, presidente della locale Sezione, con il prezioso contributo del colonnello Giampiero Galleri, sta curando tutti gli adempimenti affinchè la statua della Madonna di Loreto possa essere portata anche ad Alghero. Il colonnello Galleri, con grande disponibilità e determinazione, da tempo sta lavorando sia con i vertici nazionali, sia con quelli regionali, per perfezionare le procedure che consentiranno di realizzare questo importante evento.Con le numerose iniziative, l'Associazione arma aeronautica di Alghero rende onore e merito a ciò che è stato il passato di tutti i suoi soci. I componenti del Direttivo contribuiscono a rendere presente sul territorio l'Associazione quale esempio di rispetto dei valori che hanno reso grande l'Aeronautica militare. Il Direttivo, con tutti i soci, operano anche nel sociale, sostenendo iniziative aventi lo scopo di contribuire al miglioramento della qualità della vita della collettività ed alla conseguente affermazione del bene comune.