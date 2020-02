Red 21:16 «Sa Segada festeggia il Piano di Bonifica» Questa la prima dichiarazione di Antonio Zidda, presidente del Comitato di borgata di Sa Segada-Tanca Farrà, che commenta con soddisfazione l´approvazione da parte del Consiglio comunale del Piano di conservazione e valorizzazione della bonifica di Alghero







Antonio Zidda, presidente del Comitato di borgata di Sa Segada-Tanca Farrà, commenta con soddisfazione l'approvazione da parte del Consiglio comunale del Piano di conservazione e valorizzazione della bonifica di Alghero



«L'approvazione del Piano è una vittoria per tutti gli algheresi e bene che non abbia prevalso “Il cane dell'ortolano”: qualcuno, infatti, ha tentanto in questi anni di divulgare informazioni infondate e di denigrare i professionisti al lavoro sullo strumento al solo scopo di averne un tornaconto personale che, per legge, non gli spettava. Le proteste hanno ottenuto sostanzialmente risultati nulli e un grave danno per il territorio. Fortunatamente, in modo trasversale, la classe politica di Alghero ha approvato il Piano dimostrando quella maturità che è necessaria quando si tratta di fare il bene della comunità tutta»¸ conclude il presidente del Comitato di borgata di Sa Segada-Tanca Farrà.



Nella foto: Antonio Zidda Commenti ALGHERO - «Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla concretizzazione del Piano di conservazione e valorizzazione della bonifica di Alghero. In special modo l'ex assessore all'Urbanistica Alessandro Balzani per l'enorme lavoro svolto, il consigliere Mimmo Pirisi per il costante sostegno, il nuovo assessore Emiliano Piras e tutti i consiglieri comunali, sia della precedente sia dell'attuale Amministrazione comunale, per la sensibilità dimostrata nei confronti dell'agro».Antonio Zidda, presidente del Comitato di borgata di Sa Segada-Tanca Farrà, commenta con soddisfazione l'approvazione da parte del Consiglio comunale del Piano di conservazione e valorizzazione della bonifica di Alghero [GUARDA] . «E' stato un percorso molto lungo e spesso snervante – prosegue Zidda - ma, alla fine, abbiamo ottenuto il risultato che le nostre aziende agricole aspettavano da anni. Da oggi, con il Piano approvato, si può tornare a parlare di investimenti in agricoltura e si potrà accedere ai fondi dedicati alle infrastrutture del Piano di sviluppo rurale. Diamo opportunità ai giovani, diamo certezze a tutti coloro che vogliono investire sul territorio e offriamo ad Alghero la chance di diversificare il proprio prodotto turistico anche attraverso il rafforzamento del nostro comparto agricolo che già conta aziende di riconosciuta eccellenza internazionale».«L'approvazione del Piano è una vittoria per tutti gli algheresi e bene che non abbia prevalso “Il cane dell'ortolano”: qualcuno, infatti, ha tentanto in questi anni di divulgare informazioni infondate e di denigrare i professionisti al lavoro sullo strumento al solo scopo di averne un tornaconto personale che, per legge, non gli spettava. Le proteste hanno ottenuto sostanzialmente risultati nulli e un grave danno per il territorio. Fortunatamente, in modo trasversale, la classe politica di Alghero ha approvato il Piano dimostrando quella maturità che è necessaria quando si tratta di fare il bene della comunità tutta»¸ conclude il presidente del Comitato di borgata di Sa Segada-Tanca Farrà.Nella foto: Antonio Zidda