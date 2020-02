Red 13:11 Centro di riuso: sospesa la raccolta di beni Sono in corso le procedure per l´affidamento della gestione del Centro di riuso del Comune di Sassari. Per questo, per motivi organizzativi, non saranno temporaneamente accettati nuovi beni e saranno gestite soltanto pratiche di affidamento dei beni già avviate







Il Centro è un'area realizzata come punto di raccolta di oggetti ed arredi che possono essere ancora utilizzati, ma soprattutto un progetto a valenza sociale, che coniuga amore per l'ambiente e per il prossimo. Il Centro del riuso riprenderà la piena operatività appena sarà affidata la nuova gestione. Commenti SASSARI - Sono in corso le procedure per l'affidamento della gestione del Centro di riuso del Comune di Sassari. Per questo, per motivi organizzativi, non saranno temporaneamente accettati nuovi beni e saranno gestite soltanto pratiche di affidamento dei beni già avviate.Il Centro è un'area realizzata come punto di raccolta di oggetti ed arredi che possono essere ancora utilizzati, ma soprattutto un progetto a valenza sociale, che coniuga amore per l'ambiente e per il prossimo. Il Centro del riuso riprenderà la piena operatività appena sarà affidata la nuova gestione.