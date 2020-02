Red 8:12 Sennori saluta il comandante dei Carabinieri Oggi pomeriggio, in Consiglio comunale, è in programma il commiato al maresciallo maggiore Giuseppe Innocenti, trasferito dopo diciassette anni di servizio in paese







SENNORI - La comunità sennorese saluta il comandante della Stazione dei Carabinieri, il maresciallo maggiore Giuseppe Innocenti, che dopo diciassette anni di servizio lascerà il paese per ricoprire, da domenica 1 marzo, un nuovo incarico. Il commiato al comandante si terrà oggi (giovedì), alle 16.30, nella sala del Consiglio comunale, come ultimo punto all'ordine del giorno dei lavori dell'assemblea comunale.Un saluto istituzionale voluto da tutta l'Amministrazione comunale, sindaco in testa: «In tutti questi anni, abbiamo avuto modo di apprezzare le doti professionali e umane del comandante Innocenti, e il minimo che potevamo fare in occasione del suo trasferimento, era coinvolgere il Consiglio comunale e tutta la comunità sennorese in un saluto corale che vuole andare oltre il semplice dovere istituzionale e di rappresentanza», commenta il primo cittadino Nicola Sassu.«Il comandante ha saputo interagire positivamente con la popolazione e con le istituzioni, garantendo sempre la massima professionalità e collaborazione, e trovando sempre le parole e i metodi migliori per risolvere le situazioni contingenti, anche quelle apparentemente più difficili. Noi tutti non possiamo che ringraziarlo per avere contribuito in maniera determinante alla sicurezza del paese e dei cittadini, facendo sentire viva la presenza dello Stato e della legalità, in maniera ferma e severa, ma senza mai mettere da parte l'umanità e la comprensione che contraddistinguono da sempre l'azione delle forze dell'ordine nel nostro territorio», ha concluso il sindaco Sassu.