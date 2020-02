Red 14:28 Carciofo day con Campagna amica Vendita a basso prezzo e acquisti solidali per un settore in forte crisi, in programma domani mattina, nella struttura coperta in Via Degli Artigiani, ad Oristano







«La richiesta presentata al Consorzio di bonifica – dichiara il direttore di Coldiretti Oristano Emanuele Spanò - di intervenire con l’irrigazione di soccorso già dall’inizio febbraio, ha trovato subito riscontro. Questa azione non ha comunque preservato alcune colture che, a causa dei cambiamenti climatici, hanno subito lo sfasamento dei normali cicli colturali». E’ il caso della coltivazione dei carciofi, uno dei prodotti identitari e più apprezzati della provincia. Prima bloccata e a rischio crescita per la eccessiva piovosità e i continui allagamenti dei campi e poi messa letteralmente in ginocchio da due mesi e mezzo di siccità con temperature rigide durante la notte e calde durante il giorno.



«Il risultato – afferma Ciro Enna, carcioficoltore di Oristano e produttore del circuito di Campagna amica – è che il 60percento del prodotto ormai non è più commerciabile. Un dato purtroppo in crescita. Con l’attuale clima, tra quindici giorni sul campo non ci saranno più carciofi». Una situazione che accomuna tutti i produttori isolani. Da circa venti giorni, il forte caldo ha fatto esplodere le produzioni e crollare i prezzi di mercato, con tanta merce che rimane invenduta. «Vendo il prodotto a prezzi di costo – rimarca ancora Enna – 40/45centesimi un carciofo di seconda e 20/25 centesimi il resto, con il rischio, causa l’eccesso di prodotto, di rimanere invenduto. Oggi possiamo affermare che si tratta di una annata dove lavoreremo in perdita. E’ umiliante non ricavare un redito dignitoso dopo il lavoro e le spese sostenute per la coltivazione».



