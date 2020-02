Red 10:34 Canapa benefica: incontro ad Olmedo Venerdì 6 marzo, alle 17.30, all´Auditorium comunale della Biblioteca, jn Largo Colombo, si terrà l´incontro informativo con dibattito intitolato “Canapa 3.0. Una risorsa benefica, etica ed ecologica per il terzo millennio”







OLMEDO - Venerdì 6 marzo, alle 17.30, all'Auditorium comunale della Biblioteca, jn Largo Colombo, ad Olmedo, si terrà l'incontro informativo con dibattito intitolato "Canapa 3.0. Una risorsa benefica, etica ed ecologica per il terzo millennio". L'evento è aperto e vuole essere un contributo per la divulgazione di informazioni corrette sulle proprietà terapeutiche e sui possibili utilizzi di una pianta curativa e versatile, che potrebbe risolvere la maggior parte dei problemi ambientali, etici ed economici del Terzo millennio.Tra i relatori, interverranno Piero Manzanares (presidente di Sardinia cannabis), Giacomo Patteri (ricercatore della Facoltà di Agraria dell'università degli studi di Sassari), Giovanni Scarpa (Medicina generale, Sassari). Ed ancora, Matteo Gracis (giornalista e scrittore), che presenterà il suo libro "Canapa: una storia incredibile", ed Antonello Sannia (Cannabis for future Olmedo).L'incontro è organizzato da Sardinia cannabis, Associazione culturale per la ricerca, la promozione e la valorizzazione della canapicoltura in Sardegna e da Cannabis for future, in collaborazione con Gealife e Sea of green. L'incontro, ad ingresso libero, è consigliato a tutti: adolescenti, adulti ed anziani. All'incontro sono invitate anche le Forze dell'ordine e le Istituzioni.