A.B. 21:00 Rugby: due algheresi in Rappresentativa sarda Convocazione in Rappresentativa sarda per due giovani atleti dell’Amatori Alghero: Mattia Turrini ed Alessandro Saiu. La prima giornata si è svolta domenica scorsa (Saiu assente per influenza), mentre la seconda, prevista per domani, non si svolgerà come tutti gli altri eventi del week-end







Purtroppo, quest’ultimo ha dovuto rinunciare alla prima giornata, domenica scorsa, a causa dell’influenza, ma già il fatto di essere stato convocato è motivo di orgoglio. Solo Turrini è partito, per Roma, dove ha preso parte al Torneo Rotary tra le fila della selezione sarda, guidata dai tecnici federali Salvatore Porcu e Carlo Atzori. Mattia gioca a rugby dalla stagione 2015/16, mentre Alessandro dal 2016/17, con un percorso che li ha portati dall’Under 12, passando per la 14, fino alla 16. Una crescita non solo anagrafica, ma anche a livello sportivo, che li ha portati ad essere chiamati nella squadra che rappresenta l’Isola in campo nazionale. I due giocatori sarebbero dovuti ripartire domani, domenica 1 marzo, alla volta della Capitale per prendere parte ad un altro torneo, questa volta organizzato dalla Fir, dove si sarebbero dovute affrontare diverse selezioni regionali. Ma, come si sa, tutte le attività sono sospese in questo fine settimana.



«Non possiamo nascondere di essere orgogliosi ogni qual volta che un nostro giovane, in questo caso addirittura due, viene chiamato in rappresentativa - Alessandro Pesapane, vicepresidente dell’Amatori Alghero, non nasconde la sua soddisfazione - Significa che abbiamo lavorato bene negli anni passati e stiamo continuando a costruire un settore giovanile solido e del quale andiamo fieri». «In tanti anni di attività all’interno di questa società, ho visto crescere altrettanti giovani che sono arrivati anche in Prima squadra. Dalla tenera età fino all’Under 18, il nostro settore giovanile sta dimostrando tutta la sua validità – è invece il commento di Luigi Mortello, storico segretario dell’Alghero - Il lavoro di società e tecnici, che seguono i ragazzi quotidianamente, è sicuramente valido e sta andando sulla giusta strada».



