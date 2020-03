video Red 18:04 Zona industriale: incendio a Sestu E´ in corso un vasto incendio nella Zona industriale di Sestu, nelle vicinanze della Strada provinciale 4. I Vigili del fuoco sono sul posto con vari automezzi per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l´area







SESTU – Attorno alle 13.45, le squadre di pronto intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale stanno intervenendo nella Zona industriale di Sestu, nelle vicinanze della Strada provinciale 4, per un vasto incendio in un'attività commerciale che tratta la vendita di prodotti ortofrutticoli. Le fiamme hanno coinvolto una struttura, casse, pedane in legno e materiale plastico per il confezionamento.Sul posto stanno operando due squadre di pronto intervento ed altrettante autobotti della sede centrale del Comando di Viale Guglielmo Marconi. In supporto, anche un' autobotte chilolitrica contenente 25mila litri d'acqua.Gli operatori stanno operando per lo spegnimento e la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio. Nessuna persona è stata coinvolta.