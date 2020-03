Red 9:24 Ad Alghero, montagne e foreste della Sardegna Sabato sera, la Sala conferenze de Lo Quarter, ad Alghero, ospiterà la presentazione del libro curato da Domenico Ruiu. Il volume, edito da Ilisso, racconta la natura isolana attraverso le fotografie di Ruiu







ALGHERO – Sabato 7 marzo, alle 18, la Sala conferenze de Lo Quarter, ad Alghero, ospiterà la presentazione del libro "Montagne e foreste della Sardegna", curato da Domenico Ruiu. Il volume, edito da Ilisso, racconta la natura isolana attraverso le fotografie di Ruiu.Durante la presentazione, verrà trattato il tema della Biodiversità, caratteristica tipica degli ambienti della Sardegna; è l'occasione per trattare tematiche di particolare interesse relative alla conoscenza del territorio con tutte le sue valenze. Infatti, oltre a dare benessere e servizi imprescindibili per la qualità della vita dell'uomo, custodiscono le radici più antiche.Perché questo sono le montagne della Sardegna e le foreste che le ammantano: uno scrigno di biodiversità, ma anche una culla per la civiltà pastorale mediterranea che qui trova il suo ultimo, autentico rifugio. La presentazione è stata organizzata dal gruppo SardegnAmbiente di Alghero, coordinato da G.Antonio Farris.